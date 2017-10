Van Lierde geeft op tijdens Ironman Hawaï na zoveelste pech: “Ze stonden met alles klaar, behalve zijn tas”

De Ironman van Hawaï werd een flinke afknapper voor ex-winnaar Frederik Van Lierde. De voormalige wereldkampioen gaf op tijdens de marathon, ondanks uitzicht op een plaats in de top tien. Niet wegens een blessure, wel door tegenslag. Hij verloor in de bevoorradingszone vijf minuten toen zijn zak niet klaar stond.

Frederik Van Lierde zat halverwege het fietsnummer perfect mee vooraan, maar moest toen vijf minuten wachten op zijn zak met voeding en drank in de bevoorradingszone. “In die bevoorradingszone stonden ze met alles klaar, behalve de zak van Fré. Hij moest vijf minuten wachten op zijn spullen en kwam nooit meer in de wedstrijd. Na een aantal kilometer in de marathon werd het hem teveel. Frederik heeft de voorbije jaren hier al zoveel pech gehad. En nu weer dit...”, zo vertelde zijn broer Vincent aan onze man ter plaatse net na de opgave.

Nadat Van Lierde in 2013 het WK in Hawaï won, lijkt het vulkanische eiland in de Stille Oceaan wel vervloekt voor de West-Vlaming. Een buikspierblessure in 2014 (8ste), uitdroging door gemiste bevoorradingen in 2015 (25ste) en een onterechte tijdstraf in 2016 (10de) hielden hem telkens ver weg van een felbegeerde tweede zege. En nu mag er opnieuw een nieuw bizar hoofdstuk in het grote pechboek.