Kan een gebakje in de ruimte worden gelanceerd ? Deze wetenschappers deden de test

Wetenschappers van Glasgow zijn niet echt bijgelovig en vonden vrijdag de dertiende de perfecte dag om een eeuwenoude vraag te beantwoorden: kunnen cakejes in de ruimte worden gelanceerd en overleven ze dat avontuur? De lancering van het traditionele Schotse gebakje kon live worden gevolgd op YouTube en duizenden kijkers zaten vol spanning te kijken naar het historische evenement.

Terry the Teacake had vrijdag zijn opleiding met succes afgerond en was volgens de wetenschappers van het Glasgow Science Centre helemaal klaar om in de ruimte te worden gelanceerd. Het traditionele Tunnock-gebakje werd vrijdag rond de middag opgelaten met een weerballon vanuit het Schotse Houston en deed meer dan twee uur over zijn vlucht. Na ongeveer een anderhalf uur had het gebakje zijn maximale hoogte bereikt en het vloog toen 37.007 meter boven de aarde, ongeveer vier keer zo hoog als een passagiersvliegtuig.

Na enkele momenten op de duizelingwekkende hoogte doorgebracht te hebben, duikelde Terry terug naar beneden, om uiteindelijk in een boom te landen in een park, op zo’n 80 kilometer van de plaats waar het gebakje werd gelanceerd. Volgens de wetenschappers was het cakeje nog “min of meer intact” na zijn landing op aarde.

De lancering en de meer dan twee uur durende vlucht van Terry werd door duizenden mensen live bekeken op YouTube, tot het genoegen van de wetenschappers. “We willen mensen iedere dag warm maken voor wetenschap en de ruimte”, aldus de verantwoordelijke van het project. “We dachten dat er geen betere manier was om dat te doen, dan door zelf iets in de ruimte te lanceren.”

Het experiment was dus zeker succesvol en ondertussen is het ook bekend dat cakejes naar de ruimte kunnen gaan, en daar ook kunnen overleven. Het Glasgow Science Centre weet van geen ophouden en heeft aangekondigd dat ze volgende week opnieuw een geliefd, Schots tussendoortje naar de ruimte willen schieten.

Het is echter voorlopig nog onbekend wat er met Terry is gebeurd na zijn historische reis. Zouden de wetenschappers ook te weten zijn gekomen of gebakjes nog eetbaar zijn na een tripje naar de ruimte?

Bekijk hier het volledige, twee uur durende avontuur van Terry the Teacake