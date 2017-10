Geel - In het ontmoetingscentrum aan de Kemeldijk 5 in Winkelomheide kan u weer twee dagen gaan mosselen smullen.

Zaterdag 28 oktober 2017 van 15.30 tot 20u en zondag 29 oktober van 11 tot 19u kan u de Heiknuiters gaan steunen.

Op het menu staan mosselen aan €17. Er is ook vidée, sparerib en curryworst te verkrijgen. Vooraf inschrijven kan bij Marcella Claes, Meiberg 49 in Meerhout of via Claes.marcella@skynet.be