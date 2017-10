Beloftevolle veldrijder kiest definitief voor de weg

Kobe Goossens levert zijn veldritfiets in en focust zich vanaf volgend seizoen op de weg. Onder meer dorpsgenoot Sven Nys heeft zijn beslissing mee in de hand gewerkt. Dat vertelt hij aan ‘Veldritkrant.be’.

De 21-jarige Goossens is nochtans niet de eerste de beste. De inwoner uit Tremelo behoorde jarenlang tot de top van zijn generatie. Dat leverde hem enkele WK-selecties op met een vijfde plaats bij de juniores in 2014 als meest tot de verbeelding sprekende resultaat. Ook vorige winter, in het Luxemburgse Bieles, verdedigde hij nog de Belgische kleuren bij de beloften.

Toch kiest hij nu voltijds voor een carrière op de weg, onder meer als resultaat van een gesprek met dorpsgenoot Sven Nys. Goossens: “Sven was eerlijk tegen mij. Hij vertelde dat ik wat explosiviteit miste om echt tot de top in het veldrijden door te stoten, maar dat ik verdomd goed bergop reed en het misschien wel kan maken op de weg. Dat heeft me aan het denken gezet.”

Goossens heeft intussen de knoop doorgehakt. Hij verlaat eind van het jaar Marlux-Napoleon Games en wordt ingelijfd door het beloftenteam van Lotto-Soudal. Goossens hoopt zich te kunnen spiegelen aan Floris De Tier. Die maakte aanvankelijk ook grote sier in het veld maar koos op advies van Sven Nys toch voor de weg. De Tier fietst inmiddels voor het Nederlandse LottoNL-Jumbo.