Rookmelders voorkomen erger bij bekend Bornems restaurant

Bornem - In het bekende restaurant ‘t Veerhuis in Weert (Bornem) brak in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uit ter hoogte van een droogkast. De schade blijft beperkt en de zaakvoerders plannen vanavond (zaterdag) weer gewoon te openen.

De post Bornem van hulpverleningszone Rivierenland rukte omstreeks 2u uit naar de zaak in de Binnendijkstraat. “De brandhaard bleek zich in de keuken te bevinden, ter hoogte van een droogkast”, vertelt bevelhebbend brandweerofficier Pierre Van Sand. “Het brandalarm deed zijn werk naar behoren, waardoor we snel en accuraat konden optreden.”

‘t Veerhuis werd in 2003 al eens getroffen door een brand. In 2011 gebeurde dat opnieuw. De zolder en het dak werden toen zwaar beschadigd. De oorzaak lag destijds bij een wasmachine. “We lieten nadien meteen rookmelders installeren, die nu gelukkig erger wisten te voorkomen”, zegt zaakvoerster Brigitte Bastiaenssens. “We zijn volop bezig om alles op te kuisen. We zijn dus van plan om vanavond (zaterdag) weer gewoon te openen.”

De brandweermannen haalden de droogkast naar buiten. In de zaak was wel wat rookontwikkeling, dus werd er nog grondig geventileerd. Omstreeks 4u was de interventie afgerond.