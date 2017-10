Barbora Strýcová staat als eerste in de finale van WTA Linz

De Tsjechische Barbora Strýcová (WTA 26) heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi van het Oostenrijkse Linz (hard/250.000 dollar).

In de halve finales versloeg Strýcová de Roemeense qualifier Mihaela Buzarnescu (WTA 105): 6-3 en 7-6 (7/3) na ruim twee uur spelen.

De Tsjechische ontmoet in de eindstrijd ofwel het Slowaakse topreekshoofd Magdalena Rybarikova (WTA 28) ofwel de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 117). Strýcová staat voor de achtste keer in een finale op het WTA-circuit. Enkel in 2011 in het Canadese Québec slaagde ze erin de toernooizege op zak te steken.