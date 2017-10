Aannemer vijverwerken vergeet vissen over te zetten

Brasschaat - De vijver achter het kasteel in het gemeentepark wordt momenteel schoongemaakt. Maar de aannemer die deze werken uitvoert, is vergeten alle vissen eerst over te zetten.

Wandelaars in het park zagen zaterdag hoe er nog vissen lagen te spartelen in het stuk vijver dat inmiddels al was leeggepompt. Het was de bedoeling dat alle vissen eerst zouden worden overgezet naar een gedeelte waar nog veel water is. “We hebben de aannemer al gecontacteerd”, zegt schepen voor Groen en Openbare Werken Dirk de Kort (CD&V). “Hij doet het nodige om het probleem op te lossen. Deze werken zijn al lang gepland. We gaan het slib in de kasteelvijver weg halen en dan de oevers versterken. In totaal wordt er 2.620 kubieke meter slib weggehaald. Daardoor zal de vijver er tijdelijk droog bijliggen. Er worden ook enkele overhangende bomen gerooid. Op die manier zal de kasteelvijver er in de nabije toekomst veel mooier bijliggen. Aan de vroegere zwemkom wordt een wandelpad aangebracht dat toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.”