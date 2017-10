ATP Shanghai krijgt droomfinale tussen Roger Federer en Rafael Nadal

Roger Federer (ATP 2) heeft zich zaterdag verzekerd van een plek in de finale van het Masters 1.000-toernooi in Shanghai (hard/5.924.890 dollar). De 36-jarige Zwitser klopte in de halve finales na een uur en 57 minuten de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 23) in drie sets: 3-6, 6-3 en 6-3. In de finale kijkt Federer Rafael Nadal in de ogen.

Federer moest in de eerste set zijn meerdere erkennen in Del Potro, die voor aanvang van het duel nochtans onzeker was met een polsblessure na zijn kwartfinale tegen de Serviër Victor Troicki (ATP 54). Maar in de tweede en beslissende derde set herpakte de Zwitserse routinier zich en trok hij het laken naar zich toe.

In de finale wacht Rafael Nadal. De Spaanse nummer één van de wereld klopte in zijn halve finale na twee uur en twaalf minuten de Kroaat Marin Cilic (ATP 5) in twee sets (7-5 en 7-6 (7/3)). Het wordt het 38e duel tussen beide tennisgrootheden, waarvan Nadal er 23 won en Federer 14.

Voor Federer zou het een tweede eindzege in Shanghai zijn, na 2014. In 2010 was hij ook al eens verliezend finalist. Voor zijn Spaanse tegenstander staat een eerste eindzege in Shanghai op het spel. Eerder verloor de ‘Koning van het Gravel’ de finale in China al eens in 2009.