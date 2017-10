Nieuw systeem moet herrieschoppers buiten houden op fuiven in Mechelen en Lier

Mechelen / Lier - Steeds vaker wordt in het uitgaansleven gewerkt met zogenaamde ‘rode lijsten’: lijsten waarop de namen staan van mensen die tijdelijk niét meer een bepaalde fuifzaal binnen mogen. Dat is onder andere het geval in Mechelen, Lier en Kortrijk.

Wie de vernieuwe fuifzaal De Loods, op het Douaneplein in Mechelen, binnen wil, moet eerst haar of zijn identiteitskaart tonen en laten scannen. Dat gebeurt op initiatief van de stad. De bedoeling is om met dergelijke scans herrieschoppers uit de fuifzaal te houden. Het gaat dan om mensen die eerder betrapt werden op het dealen van drugs, om mensen die al alcohol verkochten aan minderjarigen of om mensen die al betrokken waren bij vechtpartijen. Wie zoiets op z’n kerfstok heeft staan, en dat werd ook geregistreerd door de politie, kan een maand lang niet binnen in die specifieke uitgaansplek waar de feiten hebben plaatsgevonden.

Het is de politie die samen met de burgemeester bepaalt wie een “digitale rode kaart” krijgt. Zo’n rode kaart volgt voor amokmakers die zondigen tegen de regels van het huishoudelijk reglement. Daar wordt dan een verslag van opgemaakt, of er wordt een pv opgesteld van wat er gebeurd is. Die optekening gebeurt ofwel door de politie zelf of door een privé-bewakingsfirma, moest de fuifzaal in kwestie die hebben.

Foto: ss

Hoorzitting burgemeester

Maar zo’n pv betekent niet meteen een rode kaart. De fuifgangers voor wie zo’n pv of verslag werd opgesteld, krijgen nog de kans om zich te verdedigen bij de burgemeester, in een hoorzitting. Op basis van die zitting wordt dan beslist of de persoon in kwestie een digitale rode kaart krijgt of niet.

Omdat het systeem nog maar net is ingevoerd, zijn er voorlopig geen Mechelse fuifgangers met een rode kaart.

De invoering van het systeem komt er op vraag van de jongeren zelf die eerder al in aanraking kwamen met herrieschoppers op uitgaansavonden.

In heel Vlaanderen?

Ook in Lier en Kortrijk wordt het systeem al toegepast. Horeca Vlaanderen hoopt dat ook nog andere steden en gemeenten zullen volgen en dat deze manier van werken uiteindelijk over heel Vlaanderen zal uitgerold worden. De organisatie hoopt bovendien dat bijvoorbeeld amokmakers uit Mechelen ook elders niet meer zullen binnen mogen in fuifzalen. Maar het is nog niet duidelijk of zoiets wettelijk wel mogelijk is. Minister van Veiligheid Jan Jambon (N-VA) gaat nu onderzoeken in welke mate dit kan, want een burgemeester kan in principe enkel beslissen over een plaatsverbod in zijn of haar eigen gemeente.