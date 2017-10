Bricocross Kruibeke: Van der Poel opnieuw een maat(je) te groot voor Van Aert

Heeft Mathieu van der Poel de orde hersteld? Na zijn ‘mindere’ tweede plaats vorige zondag in Ronse, knoopte de Nederlands kampioen in Kruibeke opnieuw aan met de zege. Heel groot was de kloof niet maar wereldkampioen van Aert blijft voorlopig op zijn honger. Lees: zonder zeges!

Op het parcours waar in 2019 het BK wordt georganiseerd, voor de Belgen gelukkig zonder Van der Poel, stond alweer geen maat op de kannibaal uit Kapellen. Van der Poel duldde slechts drie ronden het gezelschap van de concurrentie onder leiding van Wout van Aert die een vroege slipper nog kon rechtzetten maar nadien geen antwoord had op een tweede versnelling van VdP. Beetje bij beetje bouwde de Nederlander zijn voorsprong uit, achter Van Aert viel vooral de sterke race van Thomas Pidcock op. De 18-jarige Brit werd drie weken geleden in Bergen nog wereldkampioen tijdrijden bij de… juniores en is ook de regerend wereldkampioen veldrijden bij de juniores. Na één week training in het veld reed hij in zijn eerste race met de grote jongens probleemloos mee in het gezelschap van onder meer Tim Merlier en Kevin Pauwels maar ver voor (ex-)toppers als Tom Meeusen. Met die kleine bedenking dat Pidcock vanop de laatste rij moest starten. Wat een binnenkomer!

Ook Quinten Hermans kon na een weekendje ‘ziekteverlof’ zijn sterke seizoenstart bevestigen. De Limburger van Telenet-Fidea fietste vlotjes naar een knappe derde plaats. Morgen wacht de renners de duik in de magische Kuil van Zonhoven. Ook daar ging vorig jaar de zege in een beklijvende spurt naar Van der Poel voor Van Aert. Lars van der Haar, de verrassende winnaar van Ronse, was niet van de partij in Kruibeke. Is een frisse Van der Haar de man die het topduo het leven zuur kan maken?

Van der Poel was uiteraard opgetogen met zijn zege. “Het was echt ongelooflijk warm”, pufte de winnaar. “Ik heb heel de cross uitgekeken naar de cola in de tent. Of het aangenaam was? Ik heb toch redelijk afgezien. Ik had er een pittige trainingsweek opzitten en het sloeg al snel tegen. Ik trok de eerste ronde door maar er hing nog veel volk aan. Bij mijn tweede poging ging het beter.”

Ook van der Poel startte met een bidon wat niet de gewoonte is in de cross. “En als het had gemogen, dan had ik er zeker nog een paar aangepakt”, klonk het. “Maar het mag niet dus doen we het niet. In het zand van Zonhoven zal de warmte nog meer blijven hangen, vrees ik. Ik hoop daarom op een snel herstel want Zonhoven is een wedstrijd die ik graag rijd.”

Weinig ontgoocheling achteraf bij Van Aert. “Ik moet tevreden zijn, meer zat er niet in. Ik heb geprobeerd zo snel mogelijk te rijden maar ik verloor metertje per metertje op Mathieu. Veel slechter was ik niet.”

De hitte? Van Aert: “Het was warmer dan gedacht. Voor de koers vond ik het lekker, die mooie nazomer. Maar tijdens de wedstrijd zelf was het toch een graadje te warm om aangenaam te zijn.”

Van Aert kwam al vroeg in de wedstrijd onschuldig ten val. “Iets te vroeg beginnen trappen”, wees hij zelf de oorzaak aan. “Het was geen erge val maar ik verloor wel wat plaatsen. Ik keerde nog wel terug maar ik zat op mijn limiet toen Mathieu een tweede keer versnelde.”

Ondanks het snelle parcours wisselde de wereldkampioen toch van fiets. “Ik heb af en toe probleem met de schijfremmen. Ik dacht iets te horen en wilde geen risico nemen. Misschien waren het gewoon mijn benen die zeer deden (lacht). Morgen? Ik hoop op een nieuwe kans. Ik had vandaag niet de beste benen maar dat was vorig weekend op zaterdag ook zo en was ik zondag wel goed.”

Quinten Hermans was maar al te blij met zijn derde plaats nadat hij vorig weekend ziek moest afzeggen. “Ik was gelukkig maandag al hersteld en had er een goede trainingsweek opzitten. Ik voelde me nochtans niet meteen super maar de rest schijnbaar ook niet. Ik ben heel blij met mijn prestaties tot nu toe met nu al drie podiumplaatsen. Wie dit voor het seizoen had gezegd, ik had hem niet geloofd. Het is niet realistisch om dit elke week te verwachten. Maar van nu tot het EK in Tabor (vijf november, red) wil ik echt goed zijn.”