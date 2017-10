Ondeugende moeder heeft een ‘schattig’ cadeautje voor haar zoontje. Zijn reactie op het speeltje is goud waard

Deze Amerikaanse moeder had een nieuw speeltje voor haar kinderen gekocht en besloot een grapje uit te halen met een van haar zoontjes. Het pluizige eenhoorntje dat ze had meegebracht kijkt niet altijd even schattig, en kan met een druk op de knop nogal kwaadaardig grommen. De reactie van haar zoontje op het boosaardige pluchen beest gaat momenteel de wereld rond en werd al miljoenen keren bekeken.