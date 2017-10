Belgische delegatie zonder Jolien D’hoore naar EK baanwielrennen in Berlijn: “Rust is noodzakelijk”

Woensdag beginnen in Berlijn de Europese pistekampioenschappen. Vorig jaar behaalden de Belgen in Saint-Quentin-en-Yvelin zes medailles. Beter doen, is een quasi onmogelijke opdracht. Jolien D’hoore en Lotte Kopecky veroverden toen goud in de ploegkoers, maar eerstgenoemde is er niet bij dit jaar.

D’hoore geeft verstek voor het EK, maar blijft de piste trouw. “Enige rust inbouwen na een lang en slopend wegseizoen was noodzakelijk”, zegt de Belgische wegkampioene. “Uiteraard was ik er graag bij geweest in Berlijn, maar het lijkt me raadzamer om nu even stoom af te laten. De WB-manche in Manchester (10-12/11) pik ik wel mee. Dat is een ideale voorbereiding op de Lotto-Zesdaagse Vlaanderen-Gent, waar we van donderdag tot zondag de kans krijgen om ons te tonen. Met Lotte Kopecky zal ik er de wereldkampioenentrui showen in de ploegkoers. Dat op een waardige manier doen, is een uitdaging. Voor een volgepakt Kuipke moeten we harten stelen“, aldus D’hoore.

Nu de ploegkoers een olympisch nummer is, wint het aan aantrekkingskracht. “Vorig jaar in Parijs was de concurrentie op het EK al niet min. Op een WK ligt de lat nog iets hoger. Met de Britten en Australiërs ben je niet snel klaar. Op het WK in Apeldoorn zal de concurrentie nog veel scherper zijn. De Nederlanders zullen er top zijn en ik verwacht ook dat de Denen, met Amilie Dideriksen, zich in de debatten zullen mengen.”

Maar het grote doel op de baan ligt verder in de toekomst. “Vanaf nu is het sowieso focussen op de OS in Tokio 2020. Bij mijn nieuwe ploeg, Orica-Scott, zal ik over voldoende faciliteiten beschikken om er naar toe te werken. Met Lotte Kopecky is een olympische medaille in de ploegkoers een doel op zich.”

Woensdag worden de kwalificaties van de ploegenachtervolging gereden.

Mannen: Kenny De Ketele, Moreno De Pauw, Lindsay De Vylder, Sasha Weemaes en Gerben Thijssen.

Vrouwen: Annelies Dom, Lotte Kopecky, Gilke Croket en Saartje Vandenbroucke. (fdg)