Nederlandse lijken zullen naar UZ Antwerpen worden gevoerd voor onderzoek

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) laat sinds deze week secties doen bij het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Er zullen maandelijks 5 tot 10 lijken naar België worden vervoerd voor onderzoek, omdat er een tekort aan mankracht is bij het NFI. Dat meldt het programma Argos op het Nederlandse NPO Radio 1.

In Nederland heeft het NFI min of meer een monopoliepositie op het gebied van het verrichten van gerechtelijke secties op lijken. De secties betreffen lijken van mensen bij wie mogelijk of zeker sprake is van een misdrijf. De politie en het Openbaar Ministerie zijn akkoord met de doorverwijzing naar België.

Het NFI geeft als reden het recent overlijden van een van de forensisch pathologen van het NFI, in combinatie met een reeds bestaande capaciteitstekort.