Eerste tekenen van nieuwe brug van den Azijn met aankomst van gigantisch brugdek

Schoten / Merksem -

De Burgemeester Eduard Waghemansbrug, beter bekend als de ‘brug van den Azijn’, tussen Merksem en Deurne is al een tijdje niet meer in gebruik. Tegen het voorjaar moet daar verandering in komen wanneer een gloednieuwe brug verschijnt. Zaterdagochtend kwam het brugdek al aan via het Albertkanaal.