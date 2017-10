Een kartonnen reclamebord redde deze pinguïn van de eenzaamheid. Nu is hij gestorven aan de zijde van zijn ‘vriendin’

Grape-kun, de beroemdste pinguïn uit de Tobu zoo in Japan is niet meer. Het dier werd bekend door zijn ‘liefdesaffaire’ met een levensgrote kartonnen versie van het anime-tekenfilmfiguurtje Hululu. (Ja dat leest u goed.) Grape-Kun overleed op 20-jarige leeftijd, maar zijn 2D vriendinnetje steunde hem tot het bittere eind.

Toen de kartonnen Hululu voor een reclamecampagne in de kooi van Grape-kun belandde, was het hek van de dam. De verzorgers merkten meteen aan het gedrag van de pinguïn dat die echt verliefd was op het getekende meisje. Het beest stond letterlijk een hele dag naar Hululu te staren. In die mate dat hij niet meer wou eten en de verzorgers bij het voedermoment de afbeelding telkens wegnamen uit het pinguïnverblijf. Misschien hield Grape-kun gewoon een extra ook in het zeil want eerder was hij al gedumpt door zijn ex-vriendin Midori, een echte pinguïn, die liet hem na 10 jaar staan voor een jongere pinguïn. Een cougar-pinguïn als het ware.

De bordkartonnen Hululu werd zo een vast element in het pinguïnverblijf en Grape-kun stond vaak aan haar voeten, met zijn bek omhoog en zijn vleugeltjes wijd open. Volgens de verzorgers bij pinguïns een teken dat een koppel een vaste relatie heeft. Hopelijk hebben ze in de pinguïn-hemel ook een kartonnen Hululu...