Omstreden coach weg bij judobond

D.B. kwam in het voorjaar in opspraak nadat verschillende ex-judoka’s hadden getuigd over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Foto: PN

De topcoach die in opspraak kwam wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover judoka’s, werkt niet meer bij de Vlaamse Judofederatie.

De functie van ‘technisch directeur topsport’ bij de Vlaamse Judofederatie (VJF) is sinds enkele dagen opengesteld. De job werd al sinds 2013 ingevuld door de 55-jarige D.B., die in het voorjaar in opspraak kwam nadat verschillende ex-judoka’s hadden getuigd over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit hun verhalen bleek dat in de judowereld een cultuur heerste van seksuele intimidatie, die leidde tot aanranding en andere vormen van seksueel misbruik. De getuigenissen gingen over verschillende coaches uit diverse lagen van het judo, maar volgens meerdere ex-judoka’s die meedraaiden aan de top, kon onder anderen D.B. zijn handen niet thuishouden.

In mei was D.B. al op non-actief geplaatst bij de VJF. Dat gebeurde toen “in het belang van een sereen en objectief onderzoek” naar de beschuldigingen. De omzetting van die schorsing naar de stopzetting van de samenwerking is volgens de federatie niet gebeurd vanwege de getuigenissen tegen de man. “We hebben dit in onderling overleg besloten”, zegt voorzitter Kristof Van de Putte. “Voor ons was het belangrijk dat het sportbeleid kon worden voortgezet. De trainers en atleten hebben sturing nodig.”

Kandidaten kunnen zich melden tot 31 oktober.

D.B. heeft de getuigenissen tegen hem altijd omschreven als “lasterlijke aantijgingen”. “Er is nooit een strafklacht ingediend tegen mijn cliënt”, zegt zijn advocaat Walter Damen. “Elk van de aantijgingen die in de pers zijn gemaakt, kunnen we ontkrachten. Als dit allemaal achter de rug is, zijn we van plan om hem in ere te laten herstellen. We sluiten niet uit dat hij weer aan de slag gaat bij de federatie.”