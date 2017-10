In Niel werd rood-groen kartel Samen opgedoekt

Niel - Het is niet de eerste keer dat Groen en sp.a met de naam Samen naar de kiezer trekken. In Niel gebeurde dat in 2012. Een jaar later werd de lijst er al opgedoekt en gingen beide partijen onder hun eigen naam verder.

Toch vinden ze bij de Nielse afdeling van sp.a de keuze voor de naam Samen in Antwerpen geen slecht idee. “Wij zaten toen in een andere situatie. De dissidente sp.a’er Erik De Bruyn speelde met zijn partij Rood een rol in aanloop naar de verkiezingen. En achteraf bleek ook dat het niet voor iedereen in Niel even duidelijk was waar Samen voor stond”, vertelt het socialistische gemeenteraadslid Freddy Vermeiren.

In 2013 besloten sp.a en Groen de naam Samen op te doeken, al gingen ze wel als kartel verder. “En de kans is groot dat we dit in aanloop naar de volgende verkiezingen opnieuw doen in Niel”, gaat Vermeiren verder.

Krachten bundelen

Over de naamkeuze van de Antwerpse socialisten en groenen is Vermeiren duidelijk. “De naam verwijst naar wat je samen kunt doen en dat is een progressief en milieubewust beleid voeren. In Antwerpen zal het snel duidelijk zijn wie er achter Samen zit en waar ze voor staan. Vooral het feit dat de media-aandacht in een stad als Antwerpen vele malen groter is, zal ervoor zorgen dat iedereen weet dat Samen staat voor een samenwerking tussen sp.a en Groen.”

Dat progressieve partijen meer dan ooit moeten samenwerken vindt Freddy Vermeiren logisch. “Dat is een tendens die je overal in het land ziet. Sp.a en Groen komen steeds dichter bij elkaar en dan zou het spijtig zijn als je de krachten niet bundelt.”

Geen originele naam

Volgens een turf van politicoloog Bram Wauters (UGent) kwamen er in 2012 zeven lijsten op met exact dezelfde naam. In combinatie met nog een ander woord, bijvoorbeeld Samen-sp.a, waren dat er nog eens zeventien.

De domeinnaam samen.be kan de Antwerpse lijst ook vergeten. Die is al ingepalmd door een oppositiepartij in Begijnendijk.