Wouter Van Besien (Groen), Tom Meeuws (sp.a) en onafhankelijke Jinnih Beels: “We hebben geen plan B”

Antwerpen is een politiek project rijker. Het luistert naar de naam Samen. Vrijdag werd het officieel voorgesteld door Wouter Van Besien van Groen, Tom Meeuws van sp.a en de eerste onafhankelijke kandidaat op de lijst: politiecommissaris Jinnih Beels. De drie geloven erin, maar de partijcongressen van Groen en sp.a moeten het hele plan wel nog goedkeuren. Van Besien is als lijsttrekker nu officieel kandidaat-burgemeester. De andere partijen hebben bedenkingen bij deze nieuwe politieke speler en vinden dat Samen de polarisatie in de hand werkt. Uw krant had een exclusief interview met de top drie van de lijst Samen.