Malle - De beste rolstoeldansers ter wereld zullen op 21 en 22 oktober verzamelen in het Provinciaal Vormingscentrum Malle. Datzelfde weekend vindt daar het wereldkampioenschap rolstoeldansen plaats.

Het is de eerste keer dat het WK rolstoeldansen in ons land wordt georganiseerd. “De eerste editie vond plaats in Japan, de vorige in Rome. Nu is Malle aan de beurt”, zegt Jef Boudewijns van ...