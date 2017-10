KV Mechelen - Anderlecht: een heerlijke assist en Schoofs die ex-coach Vanhaezebrouck iets toeroept

Anderlecht won bij KV Mechelen met 3-4 na vier goals in de eerste helft. Het eerste doelpunt van de avond was om in te kaderen, vooral door de prachtige assist van Sofiane Hanni. De Algerijn verlengde een uittrap van Frank Boeckx enig mooi in de loop van Gerkens: dit verdient de prijs voor Assist van de Week.

KV Mechelen knokte zich tot driemaal toe terug in de wedstrijd tegen Anderlecht. In de eerste helft knalde Rob Schoofs de 1-2 op het bord met een gelukje, tot opluchting van de KVM en de middenvelder zelf. Die had na zijn doelpunt een boodschap voor de bank, op Proximus werd zelfs geopperd dat Schoofs “voor Hein” riep naar de nieuwe coach van Anderlecht. “Wat ik riep? Dat weet ik niet meer”, vertelde Schoofs na afloop.

Rob Schoofs speelde één seizoen bij Gent onder Vanhaezebrouck, maar dat werd geen doorslaand succes. Dat het tussen de twee niet altijd boterde, is dan ook geen geheim.