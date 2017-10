Ethiopië gek op Antwerpse rode fietsjes

Antwerpen - Als we vice-burgemeester Tamiru Tafe Hurisso mogen geloven is Hawassa een Ethiopische stad die ongelooflijk snel groeit. Om ervoor te zorgen dat die stad leefbaar blijft, zetten ze in op duurzame mobiliteit. “Een fietsnetwerk zoals dat van Antwerpen bijvoorbeeld.”

Samen met enkele afgevaardigden van de universiteit van Hawassa ondernam de vice-burgemeester gisteren een tochtje door onze Scheldestad per Velo. En dat op uitnodiging van dokter Amanuel Lomencho (31).

Die laatste studeerde een tijd geleden aan het Antwerpse Tropisch Instituut. “Ik zag mijn professoren met de fiets naar het werk rijden en dat verwonderde mij. Vroeger kenden we in Hawassa ook een sterke fietscultuur. Maar nu heeft de fiets plaatsgemaakt voor de auto, brommer of tuktuk.” Iets wat vice-burgemeester Hurisso bevestigt. “Mijn broers, zussen en ik fietsten vroeger allemaal. Nu doen we dat bijna nooit meer. Zelf neem ik ook vooral de auto. Al heb ik mijn zoontje onlangs wel een fiets cadeau gedaan”, lacht hij.

Ogen open

Als het van beide heren afhangt, moet daar snel verandering in komen. “Mijn verblijf hier heeft mijn ogen geopend”, vertelt Lomencho. “Ik wil opnieuw een fietscultuur in mijn thuisstad introduceren.” Antwerpen moet daarbij dienen als leerschool. “Er zijn een aantal belangrijke overeenkomsten tussen Antwerpen en Hawassa”, vertellen de twee. “Zo tellen onze steden ongeveer evenveel inwoners en verder is Hawassa net zoals Antwerpen vrij vlak, waardoor het een ideale stad is om je met de fiets te verplaatsen. Bovendien werd er de laatste vijf jaar sterk geïnvesteerd in de infrastructuur van onze wegen, wat een goede zaak is voor het fietscomfort.”

Fietsen uit China

Het uitbouwen van een openbaar fietsnetwerk ziet Lomencho als een belangrijk element om van Hawassa opnieuw een fietsstad te maken. “Want een fiets kopen is duur. De meeste tweewielers worden geïmporteerd. Daardoor kan niet iedereen er eentje betalen.”

Anders dan in Antwerpen zou het netwerk daarom gratis worden. “De fietsen willen we laten overkomen uit China”, zegt Hurisso. En omdat automatische uitleenstallingen een te grote kost vormen, is het de bedoeling dat er werkkrachten worden ingezet om de uitleenpunten te bewaken. “We denken daarvoor aan de ouderen. Zo kunnen ze iets bijverdienen en hun zelfstandigheid vergroten. Bovendien genieten ze een groot respect. Door hen in te schakelen in dit project willen we diefstal tegengaan”, legt Lomencho uit.

Antwerpse steun

Bedoeling is om het Velo-netwerk eerst op kleine schaal uit te testen aan de Universiteit van Hawassa. “Daar studeren zo’n 30.000 jongeren. Het is een gesloten gemeenschap en dus ideaal om te kijken naar wat werkt en wat niet.” Nadien kan het systeem worden uitgerold naar de hele stad.

Maar zo ver is het nog niet. Op dit ogenblik is het hele concept nog maar een idee. En daarin speelt Lin Ploegaert van stRaten-generaal een belangrijke rol. Vanaf het begin in 2014 helpt ze Lomencho met het uitdenken van een haalbaar Velo-systeem voor Hawassa. En daar werd ook de directeur van Velo-Antwerpen, Dimitri Rondeaux, bij betrokken. “Hawassa is een stad in volle ontwikkeling. Op het vlak van mobiliteit en leefbaarheid is het daarom interessant om onze best practices mee te geven. Dat er nu een delegatie van de stad naar Antwerpen is afgezakt om kennis te maken met ons Velo-netwerk is dus een goede zaak. Zo kunnen ze met eigen ogen zien hoe goed het systeem werkt en hoe vaak het gebruikt wordt. Bovendien is Dimitri Rondeaux bereid om een werkbaar netwerk voor Hawassa uit te tekenen. Een ontmoeting met hem staat ook nog gepland.”

Emissie

Het bestuur van Hawassa wil inspelen op de uitdagingen van de toekomst. “De federale overheid investeert enorm in onze industrie”, zegt vice-burgemeester Hurisso. “Daarom willen we op het vlak van mobiliteit een tegenbeweging in gang te zetten om de luchtvervuiling te counteren.”

Hawassa Foto: RR

“Om die reden is ook onze lage-emissiezone iets wat hen erg interesseert, al is het daar misschien nog wat te vroeg voor”, zegt Ploegaert. “Maar Ethiopië is een land dat nooit gekolonialiseerd is geweest. De hoofdzetel van de Afrikaanse Unie is er gevestigd. Het land wil zich heel graag ontwikkelen tot een voorbeeldland op het vlak van duurzaamheid en ecologie binnen de Afrikaanse Unie.”

Hawassa moet daarin een voortrekkersrol spelen. “We hebben een meerjarenplan uitgewerkt”, zegt Hurisoo. “Binnen drie jaar willen we uitgeroepen worden tot beste stad van Oost-Afrika op het vlak van leefbaarheid, toerisme en infrastructuur.”