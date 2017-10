Niet tegen Bart De Wever? Dat zal wel

Het komt nog wel eens voor in de politiek dat partijen beloven dat het allemaal anders zal worden. Of ze links of rechts zijn, Trump heten of gewoon Tom Meeuws, een nieuwe wereld wordt voorgespiegeld, die de inwoners amper nog zullen herkennen zodra de omwenteling een feit is. Voor partijen die nog niet zo lang geleden zelf bestuurden, volstaan enkele jaren oppositie om hun maagdelijkheid te herwinnen en het nieuwe alternatief te belichamen.

De kiezer weet intussen dat het wel zal meevallen met die heerlijke, nieuwe wereld en dat die verrassend veel op de oude zal gelijken.

Het is in dit democratische spel ook elk om de beurt. In 2012 mocht ...