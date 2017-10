“MS is niet erfelijk, maar er is wel erfelijke aanleg”

Brecht -

Volgens professor Jacques De Keyser, diensthoofd neurologie in het UZ Brussel, is MS niet erfelijk. “Maar er is wel een erfelijke gevoeligheid of aanleg. Het is een ziekte die één Belg op duizend treft, dubbel zoveel vrouwen als mannen. Het risico om MS aan je kind door te geven is 3%. Zo klein dat het geen reden is om mensen met MS hun kinderwens te ontzeggen. Als iemand van een twee-eiige tweeling MS heeft, is de kans dat zijn tweelingbroer of -zus ook de ziekte heeft 7%. Bij een eeneiige tweeling met identiek genetisch materiaal gaat het om 35%. Dit bedoelen we met erfelijke gevoeligheid, maar je mag het geen erfelijke ziekte noemen. Eén op de duizend Belgen klinkt veel, maar naast de agressieve vormen heb je ook rustige vormen. Die mensen zitten ook in de statistieken.”