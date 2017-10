Bouw sporthal gestart

Merksem / Borsbeek - De stad Antwerpen bouwt een nieuwe sporthal in Merksem tussen de bestaande sporthal Rode Loop en de atletiekpiste. Het tweede sportcomplex moet tegen eind 2018 klaar zijn.

Schepen van Patrimonium, ­Caroline Bastiaens (CD&V), en schepen van Jeugd, Nabilla Ait Daoud (N-VA), startten vrijdag symbolisch de graafwerken voor de nieuwe sporthal in de Rodeloopstraat in Merksem. Het huidige sportcomplex breidt dus uit en wordt via een gedeelde inkom­zone met de nieuwe sporthal één geheel. De eerste fase van de werken omvat de bouw van de nieuwe sporthal en kleedkamers. Deze worden in juni 2018 in gebruik genomen.

Dan start ook de tweede fase: de aanpassingen aan de bestaande inkomzone. Het einde van alle werken is voorzien in december 2018. In het ontwerp van de nieuwbouw is er speciale aandacht voor mensen met een handicap. “Zo wordt deze sporthal ideaal voor de atleten met een beperking”, benadrukt burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Om aan de behoeften van rolstoelgebruikers te voldoen, komt er een aangepaste sportvloer, zijn er grotere kleedkamers en meer aangepaste toiletten.”