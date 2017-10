Gabriel Rios zingt langer voor goed doel

Boechout - Gabriel Rios speelde tijdens zijn optreden in Theater Vooruit in Boechout dertig minuten extra om geld in te zamelen voor het door orkaan Maria getroffen Puerto Rico.

Drie weken geleden raasde orkaan Maria over de Caraïben dood en vernieling. Vooral Puerto Rico kreeg het zwaar te verduren. Ook voor Gabriel Rios was dat een grote klap. De zanger, bekend van de hits Broad Daylight en Gold, is op het eiland geboren en zijn ouders wonen er nog steeds. De zanger deed daarom een opmerkelijke oproep. Tijdens zijn tournee hoopt hij elke avond 1.000 euro in te zamelen voor Puerto Rico. In ruil belooft hij dertig minuten langer te spelen en traditionele Caraïbische muziek te brengen. Donderdag was Theater Vooruit in Boechout aan de beurt.

“De gemeente en de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking hadden vooraf 1.000 euro vrijgemaakt. Daarnaast stond er in de zaal en een collectebus geplaatst waarin mensen een gift konden steken”, vertelt schepen van ­Ontwikkelingssamenwerking Mik Renders (Groen). De Boechoutenaren toonden hun groot hart en verzamelden 1.100 euro extra. Samen goed voor 2100 euro. Een gebaar dat Rios zeker kon kon waarderen.