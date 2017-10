Giftige dampen in Europa-gebouw: vier mensen nog in het ziekenhuis

In het Europa-gebouw van de Raad van de Europese Unie hebben vrijdag uiteindelijk twintig keukenmedewerkers verzorging gekregen nadat er giftige dampen waren vrijgekomen. Negen mensen die moesten braken en jeukende ogen hadden, werden naar het ziekenhuis gebracht. Vier van hen werden er in de vooravond nog altijd geobserveerd, zo werd vernomen bij de persdienst van het secretariaat-generaal van de EU-Raad.

De giftige dampen kwamen vrij door een chemische reactie die ontstond toen twee producten voor industriële reiniging met elkaar in contact kwamen.

De keuken en het ventilatiesysteem ervan werden intussen gereinigd. De keuken zal maandag weer beschikbaar zijn. Ook de Europese top die op 19 en 20 oktober in de gebouwen van de Raad van de Europese Unie zal plaatsvinden, komt niet in het gedrang.

Het Europa-gebouw bevindt zich in de Wetstraat, in het hart van de Europese wijk in Brussel, tegenover de zetel van de Europese Commissie. Het gebouw werd eind 2016 ingehuldigd.