Mischa, Stephan en Luna verloren dochtertje Nikki (7): “We blijven vechten”

Essen -

“Fietser overleden na ongeval”. Die titel staat jammer genoeg al te vaak boven artikels in uw krant. Ook de voorbije twee weken kwamen twee jonge Antwerpenaars om het leven nadat ze met hun fiets waren aangereden in de stad. Politici reageren, buurtbewoners getuigen, deskundigen geven hun mening. Waarna het nieuws uitdooft. Tot het volgende ongeval. Maar voor de moeders, de vaders, de dochters, de zonen, de broers, de zussen, de vrienden en zo veel andere naasten blijft de pijn branden. Uw krant sprak met verschillende mensen die iemand verloren door een fietsongeval. Over de impact die het plotse verlies van een dierbare had op hun leven. En over hoe het volgens hen beter kan met de verkeersveiligheid.