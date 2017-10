Vosselaar - Elly Geerts (36) opende in Vosselaar met StorE een nieuwe kinderkleding-belevingswinkel. “De kleding hangt op mamahoogte en onder de rekken is er animatie voor de kinderen”, zegt Elly Geerts.

StorE. where pigs DO fly, is de volledige benaming van het nieuwe avontuur van Elly Geerts. Met deze Engelse uitdrukking wil de zaakvoerster benadrukken dat echt alles kan. Jarenlang werkte ze als neurowetenschapper ...