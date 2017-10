Arendonk - In plaats van met een kopman trekt CD&V Arendonk volgend jaar met een kopgroep naar de kiezer. De partij kiest bewust voor een team van twee mannen en twee vrouwen.

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, volgend jaar in oktober, pakt CD&V in Arendonk naar eigen zeggen uit met een Vlaamse primeur. “Een lijst met een kopman of kopvrouw? De mensen zijn dat een beetje ...