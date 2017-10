Nieuwe uitbater voor horeca De Mosten

Hoogstraten - De huidige uitbater van het horecagebouw in De Mosten heeft zijn concessie opgezegd. Het stadsbestuur gaat daarom op zoek naar een nieuwe kandidaat.

Het horecagebouw is vanaf 1 november gesloten. “We willen leren van onze ervaringen en met een nieuwe concessionaris een win-winverhaal schrijven”, zegt burgemeester ­Tinne Rombouts (CD&V). “De bedoeling is om met de nieuwe kandidaat kindvriendelijke ideeën uit te werken.” De voorwaarden worden in december door het schepencollege vastgelegd. Begin 2018 volgt een oproep.