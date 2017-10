Haven krijgt historische graanzuiger ‘deeltijds’ terug

Antwerpen -

Als alles naar wens verloopt, meert zondag de historische graanzuiger ‘19’, dat is een drijvende constructie uit de jaren 20 die graan vanuit een schip op de wal of in een schip kan ‘spuiten’, voor liefst drie maanden af in het Bonapartedok. De Antwerpse cultuurschepen Caroline Bastiaens (CD&V) zorgde

ervoor dat dit erfgoedstuk

zes maanden per jaar naar Antwerpen terugkeert.