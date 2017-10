Geel - Ben je pas bevallen of zwanger? Of heb je kinderplannen? Kom dan op zaterdag 14 oktober 2017 naar de infodag jonge gezinnen in het Sint-Dimpna Ziekenhuis.

Je kan er van 10 tot 15u doorlopend volgende workshops volgen: baby’s badje, gezonde voeding tijdens de zwangerschap en voor het jonge kind, geborgenheid en inbakeren, seksualiteit tijdens de zwangerschap en na de bevalling, positief ouderschap, borstvoeding, roken en je baby.

Van 10 tot 11u ontdek je tijdens de lezing ‘Baby-praat’ hoe je leert luisteren naar je baby. Inschrijven voor de infodag is niet nodig.