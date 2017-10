Igor De Camargo scoort zesde van het seizoen voor APOEL Nicosia

Apoel Nicosia heeft het vrijdag in de Cypriotische competitie met 2-0 van Doxa gehaald. Igor De Camargo mocht pas na 78 minuten invallen, maar maakte even later wel de 2-0.

Voor De Camarago is het al het zesde doelpunt van het seizoen. Zijn ploegmaat Mickael Pote had na een halfuur de score geopend, De Camargo verdubbelde die drie minuten voor tijd. Apoel is met tien punten tweede, Anorthosis telt veertien punten maar heeft wel één wedstrijd meer achter de rug. Dinsdag ontvangen De Camargo en co. Borussia Dortmund in de Champions League.