Anthony Kumpen kan in Zolder derde titel Nascar Whelen Euro Series op zak steken

Zolder - Anthony Kumpen is samen met drie andere piloten nog in de running om zondag de NASCAR Whelen Euro Series te winnen. Dit weekend vindt de laatste manche van het seizoen plaats in Zolder.

Kumpen (Chevrolet) is momenteel met 444 punten derde in de categorie Elite 1. De leiding is in handen van zijn Israëlische ploegmaat Alon Day (485 punten). De Spanjaard Borja Garcia (Ford) is met 448 punten tweede. De Fransman Frédéric Gabillon (Ford) is vierde met 432 punten. Er zijn nog 192 punten te winnen, want in Zolder gaan er dit weekend twee races door. Kumpen is titelhouder, en ook in 2014 was hij al de beste. Dit jaar won hij drie van de tien wedstrijden.

Het is al de derde keer op rij dat Zolder de finale van het Europese NASCAR-circuit ontvangt. De kwalificaties zijn voor zaterdagochtend, de eerste race gaat zaterdagnamiddag door en de tweede vindt zondagnamiddag plaats.