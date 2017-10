Lenen in bibliotheek wordt gratis

Zandhoven -

De gemeenteraad keurde de samenwerking van de Zandhovense bib met zes andere bibliotheken goed. Vanaf 2018 kan iedere gebruiker gratis vijftien stuks ontlenen gedurende vier weken. Boetes worden wel duurder, namelijk 15 cent per dag per geleend materiaal bij overschrijding. Bevoegd schepen May Peeters (CD&V) zei nog dat het inzetten van de schoolbus om de kinderen uit Viersel en Massenhoven naar de bib van Zandhoven te brengen nu de uitleenposten daar zijn afgeschaft, positief wordt onthaald. Jordi De Vlam (Groen) betreurde dat er geen alternatief is voor de andere inwoners. “Buiten de schoolkinderen waren er nog maar vijf gebruikers van de uitleenposten in Viersel en Massenhoven”, zei May Peeters.