Antwerpen - Er zit er een nieuwe Fransman in restaurant Dôme. Frederic Chabbert is even vastberaden als zijn voorganger: ‘ik wil die ster terug’. Maar minstens even innemend: ‘we zijn hier super ontvangen door onze klanten. Zo vriendelijk, Parijzenaars hebben die warmte verloren’.

Het is tegenstrijdig voor iemand in de horeca. Maar pratend over zijn klanten, bekent Frederic Chabbert ineens: “We kwamen hier in juni toe en wisten niet wat te verwachten. Maar dan kwamen de eerste ...