Acteur Koen De Bouw kiest voor een overvolle agenda: “Ik rust wel uit als er geen werk meer is”

U hebt Koen De Bouw een tijdje gemist, maar de acteur zat niet werkloos thuis. Binnenkort schittert hij opnieuw als Erik Vincke in Het Tweede Gelaat, op televisie kruipt hij weer in de huid van Professor T. en internationaal duikt hij op in de Amerikaanse reeks The Last Tycoon. “Ik heb nooit de ambitie gehad om een buitenlandse filmster te worden. Maar ik was toevallig vrij en mijn gezin gaf me hun zegen. Als ik nu was thuis gebleven, zou ik er later spijt van hebben gehad.”