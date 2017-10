Antwerpen - In de schaduw van het MAS kan er nu ook volop spaghettisaus worden gemorst. De tweede Bavet is er zopas geopend. Ook daar maken ze de op één na beste spaghetti.

Wie leest dat ze bij Bavet de op één na beste spaghetti maken, is geneigd te vragen naar de beste stek. Wel, niet in die andere Bavet in de Nationalestraat en evenmin bij Pee Klak in de buurt van de Heizel. ...