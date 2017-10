Maria Sharapova krijgt wildcard voor WTA Moskou

Maria Sharapova (WTA 86) heeft een wildcard gekregen voor het WTA-toernooi in de Russische hoofdstad Moskou (hard/790.208 dollar), dat volgende week doorgaat. Dat heeft de Russische tennisfederatie vrijdag bekendgemaakt.

De 30-jarige Russin plaatste zich eerder op de dag voor de halve finales van het WTA-toernooi in het Chinese Tianjin. In haar kwartfinale versloeg ze de Zwitserse qualifier Stefanie Voegele (WTA 196) met 6-3 en 6-1. In de halve finales ontmoet Sharapova thuisspeelster Shuai Peng (WTA 25), de titelverdedigster.

Sharapova kreeg eveneens een wildcard voor het Tianjin Open. De vijfvoudige grandslamkampioene keerde eind april terug op het circuit na een dopingschorsing van vijftien maanden. Sinds deze week maakt ze opnieuw deel uit van de top 100.