Diego Ulissi slaat dubbelslag in Ronde van Turkije

Diego Ulissi heeft vrijdag de koninginnenrit gewonnen in de Ronde van Turkije (WorldTour). De Italiaan van UAE Team Emirates toonde zich de sterkste bergop na 204,1 km van Marmaris naar Selçuk. Hij haalde het voor de Deen Jesper Hansen (Astana) en de Colombiaan Daniel Martinez (Wilier Triestina-Selle Italia). Ulissi is meteen ook de nieuwe leider.

Zes renners tekenden present in de ontsnapping van de dag: Ferit Samli (Turkse selectie), Danilo Celano (Caja Rural- RGA), Alberto Cecchin (Wilier Triestina-Selle Italia), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF), Davide Ballerini (Androni Giocattoli -Selle Italia) en onze landgenoot Ludovic Robeet (WB Veranclassic - AquaProtect). Maximaal gunde het peloton hen 3:25 in deze etappe waarvan de finish op een klim van zo’n 5 km lang lag.

De kopgroep van zes dunde door de opeenvolging van hellingen uit tot drie stuks met Samli, Ballerini en Robeet, maar ook aan hun verhaal zou al vroeg een eind komen. Op 40 km van de finish kregen we onder impuls van UAE Team Emiraties, voor Ulissi, een hergroepering.

In rotvaart ging het richting finish en leider Sam Bennett moest op 3,7 km van het eind lossen en het peloton dunde steeds verder uit. Het was de Turk Ahmet Örken die bergop als eerste een aanval plaatste. Hij werd gevolgd door Andra Vendramme, die al snel de leiderspositie over nam. Ver zou hij evenwel niet raken, want Ulissi liet zijn ploegmaat Niemiec een hoog tempo opleggen. Dat kostte onder meer outsider Jarlinson Pantano de kop, hij moest lossen en zou de dagzege niet veroveren.

Toen Vendrame werd gegrepen, was het de beurt aan Yonder Godoy om zijn kans te gaan. Even kreeg hij enkele lengtes, maar Ulissi zette orde op zaken. Met vier gingen ze de laatste 750 meter in: Jesper Hansen, Martinez, Ulissi en Fausto Masnada. Op 200 meter van de finish zette de Italiaan zijn sprint aan. Zo pakte hij de zege, zijn derde van het seizoen na de GP Costa degli Etruschi (1.1) en de GP Montreal (WorldTour). Hij telt nu twaalf seconden voorsprong op Hansen in het klassement.

De uitslag van en de stand na de vierde etappe in de Ronde van Turkije (WorldTour), vrijdag over 204,1 km van Marmaris naar Selçuk:

Uitslag:

1. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates) in 5u36:03

2. Jesper Hansen (Den) op 0:05

3. Daniel Felipe Martinez (Col) 0:09

4. Fausto Masnada (Ita) 0:11; 5. Yonder Godoy (Col) 0:17; 6. Ildar Arslanov (Rus) 0:17; 7. Francesco Gavazzi (Ita) 0:32; 8. Gregor Mühlberger (Oos); 9. Przemyslaw Niemiec (Pol) 0:32; 10. Andrey Zeits (Kaz) 0:37 ... 26. Edward Theuns 1:32; 41. Julien Stassen 3:18; 45. Thomas Deruette 4:08; 71. Jimmy Duquennoy 11:55; 80. Ludovic Robeet 12:24.

Stand:

1. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates) in 19u00:50

2. Jesper Hansen (Den) 0:12

3. Fausto Masnada (Ita) 0:24

4. Daniel Felipe Martinez (Col); 5. Yonder Godoy (Col) 0:30; 6. Ildar Arslanov (Rus); 7. Francesco Gavazzi (Ita) 0:42; 8. Gregor Mühlberger (Oos) 0:45; 9. Przemyslaw Niemiec (Pol) 0:47; 10. Andrey Zeits (Kaz) 0:50 ... 17. Edward Theuns 1:27; 50. Julien Stassen 7:06; 59. Thomas Deruette 12:02; 81. Jimmy Duquennoy 17:58; 87. Ludovic Robeet 22:14.