Jongeman in kritieke toestand nadat hij onder betonplaat terechtkomt bij arbeidsongeval

Bij een zwaar arbeidsongeval in Blankenberge is vrijdagochtend een 27-jarige man uit Knokke levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Het slachtoffer kwam op een bouwwerf onder een zware betonplaat terecht.

Het ongeval gebeurde even voor 9 uur op een bouwwerf langs de Karel Deswertlaan. Op die plaats zijn momenteel appartementen in aanbouw. Wellicht begaf de bekisting het, waardoor een zware plaat op een jonge arbeider terechtkwam. Het slachtoffer liep hierbij breuken op aan ribben en ruggenwervels. Onmiddellijk na het ongeval kon hij nog praten, maar zijn toestand verslechterde snel. De jongeman uit Knokke werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Verder onderzoek zal nu moeten uitwijzen hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. Een inspecteur van de Dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk zal de arbeidsomstandigheden ter plaatse onderzoeken. De werken zijn voorlopig stilgelegd.