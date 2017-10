Deborah ligt hier nog rustig te zonnen, weet zij veel dat ze minuten later zal huilen van geluk

Vlamingen Hannes Coudenys en zijn vrouw Deborah zijn al zeven jaar gelukkig getrouwd en adopteerden een wolk van een kindje, Rae-Morris. Afgelopen zomer raakte Hannes zijn trouwring echter kwijt in zee tijdens een vakantie op het Griekse eiland Kos. Hij vond er niets beter op dan nu terug te keren, en zijn vrouw te verrassen met een nieuw huwelijk, inclusief nieuwe ringen.

“Mijn ring zat altijd al heel los”, vertelt Hannes aan Het Nieuwsblad Online. “En ik heb vaak gedacht van: Ik moet daar ooit iets aan doen of ik ga hem kwijtraken. Toen ik op Kos aan het bodyboarden was, was het ineens zover.”

Hannes moest schoorvoetend toegeven aan zijn vrouw Deborah dat hij zijn ring verloren had. Die twijfelde echter geen seconde en zei dat ze haar ring er dan maar achteraan moest gooien, zo bleven ze tenminste samen.

Surprised my beautiful wife @deborahdidi with a wedding in Kos. The place where we lost our wedding rings is the place where we renewed our vows. #casacookkos #10years #neckermannbe Een bericht gedeeld door Hannes Coudenys (@hannes_bhc) op 2 Okt 2017 om 9:38 PDT

Deborah wilde altijd al een tweede huwelijk

En voor Deborah was het een goed excuus om nog eens een tweede keer te trouwen, dat had ze altijd al willen doen. “Ik vond dat altijd een raar idee om nog een tweede keer te trouwen, maar eigenlijk heeft Deborah nu wel haar zin gekregen.”

Vorige week trok Hannes met Deborah en Rae-Morris terug naar Kos. Zogezegd voor een video voor een sponsor, maar Hannes had stiekem familie en vrienden opgetrommeld om de hernieuwing van zijn huwelijksgeloften met Deborah bij te wonen. En Deborah? Die wist van niks. Hannes deelde het volledige avontuur op zijn YouTube-kanaal.

Re-married this babe in Kos. Vlog coming soon! #casacookkos #neckermannbe Een bericht gedeeld door Hannes Coudenys (@hannes_bhc) op 7 Okt 2017 om 3:52 PDT

“7 jaar geleden droomden we nog van een gezin, nu waren we er eentje”

De dag van hun huwelijk nam Hannes zijn vrouw en zoontje mee op tocht doorheen het eiland zodat alle familie en vrienden ongemerkt naar het hotel konden komen. Wanneer Deborah zich later op de dag even in het zonnetje op een strandstoel neerlegt met een boek, besluit Hannes dat het tijd is.

“Deborah, wil je nog eens met mij trouwen”, vraagt hij. In een fractie van een seconde stromen de tranen over Deborahs wangen. Ze omhelst Hannes en zegt, opnieuw, ja. “Goed, want we trouwen over een uurtje”, klinkt het. En zodoende gaven Hannes en Deborah elkaar even later opnieuw hun ja-woord. En nieuwe trouwringen, niet te vergeten.

Voor het echtpaar was hun tweede huwelijk eens zo speciaal omdat hun zoontje Rae-Morris er dit keer bij was. “7 jaar geleden droomden we nog van een gezin”, vertelt Hannes. “Nu ben je ineens een gezin.” Of Rae-Morris begrepen heeft dat zijn ouders opnieuw in het huwelijksbootje stapten, betwijfelt Hannes. “Hij vond het vooral heel raar dat zijn oma en onze vrienden plots ook op Kos waren.”