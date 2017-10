Fans niet te spreken over zaalkeuze Antwerp-docu: “Nummer 13...serieus?!”

Kinepolis Antwerpen krijgt de wind van voren omdat het de Antwerp-docu ‘Take us home’ in zaal 13 vertoont...het oude stamnummer van aartsrivaal Beerschot Wilrijk.

Het getal 13 ligt zeer gevoelig in Antwerpkringen omdat het het stamnummer is van het vroegere Beerschot, dat nu voortleeft als Beerschot Wilrijk (stamnummer 155). Voor Antwerpfans wordt hun ongeluksgetal steevast als ‘12+1’ weergegeven.

Maar bij Kinepolis is men zich daar wellicht niet van bewust tot een fan bovenstaande foto deelde. ‘Een film over Antwerp in zaal 13... Serieus?’, klinkt het. Ook Antwerp reageerde via Twitter snel en vraagt lachend of de film niet in zaal één kan worden vertoond, het stamnummer van de Great Old. Ook Luk Wyns, de maker ‘Take us home’, mengde zich in de discussie.

De documentaire over de miraculeuze comeback Antwerp werd eerder deze week opgenomen in de vaste programmatie van Kinepolis Antwerpen. Oorspronkelijk stond de film maar vier dagen op de planning, maar tijdens de premièreweek kwam de film meteen binnen op de eerste plaats van de box office bij Kinepolis Antwerpen.

Zou eens willen praten met @Kinepolis . Een @official_rafc film in zaal 13... Serieus? pic.twitter.com/8lZg7trY4v — Wendy Franck (@WendyFranck76) 12 oktober 2017

Ongehoord, @Kinepolis :-)

Kan dat niet aangepast worden? Zaal 1 bijvoorbeeld? :-) Of slaat die 13 op de aantal jaren in de @proximus_league? — Royal Antwerp FC (@official_rafc) 12 oktober 2017