Duel der geklopten: Oranje oefent in november tegen Schotland

Het Nederlands nationaal voetbalelftal speelt donderdag 9 november een oefenwedstrijd tegen Schotland. In het Pittodrie Stadium in Aberdeen is om 20u45 de aftrap.

Schotland liep een ticket voor de play-offs voor het WK 2018 mis door op de laatste speelronde gelijk te spelen tegen Slovenië (2-2). Net als Oranje (tegen Zweden) deed een slechter doelsaldo de Schotten de das om. Slovakije had evenveel punten (18) als Schotland maar kreeg vijf doelpunten minder tegen.

Na het mislopen van de kwalificatie zette de Schotse federatie de samenwerking met bondscoach Gordon Strachan stop. Vrijdag werd Malky Mackay aangeduid als interim-bondscoach. Mackay, oud-trainer van onder meer Watford en Wigan Athletic, is werkzaam bij de Schotse FA als prestatiedirecteur. Hij zal beide banen voorlopig combineren. Tegen Nederland heeft Mackay in ieder geval de leiding over het Schotse nationale team.

Dick Advocaat zal in Schotland nog op de bank zitten. Hij kondigde aan nog twee oefenwedstrijden Oranje te leiden. Daags na ‘Schotland-uit’ staat nog een vriendschappelijke pot op het programma. Het tijdstip, de locatie en de tegenstander van Oranje is nog niet bekend, meldt de KNVB.