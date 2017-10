Veelpleger twee maanden na vrijlating betrapt bij inbraak

Mol / Turnhout - Een 25-jarige jongeman uit Mol zit opnieuw in de gevangenis van Turnhout nadat hij afgelopen weekend was betrapt bij een inbraak in een woning in Mol. De verdachte staat bij de politie bekend als een veelpleger.

De man had nog maar op 8 augustus in een ander dossier de gevangenis mogen verlaten. Hij wordt intussen verdacht van drie inbraken in Mol. De feiten zijn gepleegd op 7 en 8 oktober. Bij zijn arrestatie had hij ook een gebruikershoeveelheid speed op zak. De raadkamer heeft vrijdag zijn aanhouding met een maand verlengd.

In een ander dossier is de aanhouding van een 37-jarige man uit Turnhout bevestigd. Hij werd dinsdag aangehouden nadat hij was betrapt met 70 gram speed.

De man is werkzoekend en heeft al maanden zijn huur niet betaald. “Met de drugshandel hoopte ik een oplossing te vinden voor mijn financiële problemen”, verklaarde hij. De verdachte pleegde eerder al verschillende inbreuken op de drugswetgeving.