Ranst - De jonge Lander Van Tendeloo die in de armen ligt van zijn vader Gerrit is sinds kort de vierde mannelijke Van Tendeloo in zijn familie.

Grootvader Paul en overgrootvader Emile of Mil wonen in Emblem. Overgrootvader Mil is bijna 87 en bijzonder trots op het viergeslacht.

Lander woont samen met zijn ouders in Nijlen.