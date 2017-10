Buurtbewoners verenigen zich tegen sluiting Olmense Zoo: Facebookpagina's, eten voor de dieren,...

Balen - De sluiting van de Olmense Zoo blijft de gemoederen verhitten in de streek. Op sociale media stampen vrienden van de Kempense zoo verschillende initiatieven uit de grond om de dierentuin van de ondergang te redden. Inmiddels steunen buurtbewoners het dierenpark met zwarte vlaggen en pompoenen. Anderen zijn op hun beurt gestart met eten te verzamelen voor de dieren.

Op de Facebookpagina 'Olmense zoo=open blijven' van Manuel Van Ouytsel (40) uit Herselt schaarden zich 2.000 mensen achter de heropening van de dierentuin. De geboren en getogen foorkramer zoekt schilders en aannemers die een handje willen helpen om de gebouwen en paden van de zoo wat op te kalefateren. "Want met het onderhoud van de dieren zelf is er niets aan de hand", meent Manu. "Ze krijgen voldoende eten en drinken en er is heel wat ruimte in de verblijven die er erg natuurlijk bijliggen. Wat je niet altijd kan zeggen van de Antwerpse Zoo. Daar zitten heel wat dieren opeengepakt en leven ze doorgaans op beton."

Van Ouytsel erkent dat de gebouwen van de Olmense Zoo wel een likje verf kunnen gebruiken en dat er wel wat veel onkruid staat op de paden en in de hoeken van het park. "Maar die problemen rechtvaardigen de drastische maatregel van de sluiting niet. Een voor zijn dat zaken die oplosbaar zijn. Dat minister Ben Weyts eens zijn gezond verstand gebruikt", reageert Manu.

"Bewoners brengen eten voor de dieren"

Omdat er door de sluiting geen inkomsten meer zijn, brengen heel wat mensen fruit, groenten en brood voor de honderden dieren die er nog verblijven. "Ook warenhuis Delhaize uit Mol sponsort met brood, groenten en fruit. Echt, de Olmense Zoo is een begrip in de ruime regio. Het is een traditie die niet verloren mag gaan", aldus nog de veertiger.

Ook Steven Nevelsen en Sven Vonck hebben voedsel ingezameld voor de dieren van de Olmense Zoo. "Op die manier willen we meehelpen", vertellen ze. "Via Facebook hebben we nog een oproep gedaan om meer fruit, groenten en brood te leveren."

Zwarte vlaggen

Op Bukenberg, de straat waar de Olmense Zoo is gevestigd, hebben de buurtbewoners zwarte vlaggen gehangen. Daarnaast plaatsten ze pompoenen in de voortuin om de zoo te steunen. "Meestal hangen buren zwarte vlaggen uit tegen iets in hun buurt, maar wij hangen de vlaggen als protest tegen de sluiting", vertellen buurtbewoners Jan Schellekens en Jan Schoofs. "Als buren hebben we nooit last gehad van de Olmense Zoo. Het is zelfs gezellig om de wolven en leeuwen te horen. In ieder geval hopen we dat de Olmense Zoo weer open gaat."

Weyts wil burgemeester ontvangen

“Ik ontvang de burgemeester graag en zal hem mijn weloverwogen beslissing toelichten. Maar voor alle duidelijkheid, over schendingen van dierenwelzijn onderhandel ik niet.” Dat zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) vrijdag nadat het gemeentebestuur van Balen hem vroeg om overleg over de sluiting van de Olmense Zoo.

Van een heropening van de Olmense Zoo kan volgens de minister pas sprake zijn wanneer alle schendingen in de verschillende pv’s tegen de dierenwelzijnswet structureel zijn opgelost. Pas daarna kan men heel de erkenningsprocedure opstarten.