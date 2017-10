BOEK. Deon Meyer - Koorts

Deon Meyer laat in Koorts zijn gebruikelijke speurders en agenten voor een keer aan de kant staan en gaat de apocalyptische toer op.

Na de uitbraak van een moorddadig virus – slechts vijf procent van de mensheid overleeft de pandemie – wil de idealistisch ingestelde Willem, vergezeld door zijn wat realistischer ingestelde zoon Nico, in de heuvels nabij een stuwdam een nieuwe leefgemeenschap opbouwen. Aanvankelijk lijkt het plan te slagen, tot er interne en externe problemen opduiken die uiteindelijk ook levens kosten, waaronder dat van Willem. Koorts is geschreven vanuit Nico’s herinneringen en beschrijft niet alleen hoe een uit noodzaak ontstaan sociaal experiment vorm krijgt, maar ook hoe een vader-zoonrelatie in dergelijke extreme omstandigheden gedijt. Deze mooie uitgangspositie, aangevuld met interessante nevenpersonages en prachtige landschapsbeschrijvingen, staat garant voor een nieuwe parel in het nu al indrukwekkende oeuvre van deze Zuid-Afrikaanse rasverteller.

A.W. Bruna, 539p, 15 euro