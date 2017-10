Matheus Borges, de bescheiden kracht van de Great Old: “Ik loop hier elke match veel meer dan in Brazilië”

Als Antwerpcoach Laszlo Bölöni de elf namen op zijn blad pent die tegen Zulte Waregem beginnen, zal er andermaal plek zijn voor Matheus Borges (25). De 1m92 grote Braziliaanse verdediger van de Great Old speelt sinds deze zomer voor de Deurnese trots. Maak kennis met een bescheiden Zuid-Amerikaan, die in zijn jonge jaren nog tegen wereldster Neymar speelde.

“Mijn familie is erg groot, in Brazilië hebben we de gewoonte om ook allerlei nonkels en tantes tot de ruime familie te rekenen (lacht). Ik ben geboren in Americana, zo’n honderd kilometer van Sao Paulo. ...