Waar vind jij het gevaarlijk fietsen? Laat het ons weten!

Het toenemende aantal ongevallen met fietsers laat de redactie van Gazet van Antwerpen niet onberoerd. In een regio waar het autoverkeer zich vastrijdt, is de fiets een gezonde en milieuvriendelijke oplossing. Maar dan moet de veiligheid van die fietsers wel gegarandeerd zijn.

Als grootste krant in de provincie wil de redactie zich daar ten volle voor inzetten. Daarom vragen we u om gevaarlijke verkeerssituaties voor fietsers te melden in de provincie Antwerpen. Dat kan op een eenvoudige manier via onderstaand invulformulier.

We zullen die situaties in beeld brengen en de beleidsmakers ertoe proberen te bewegen om ze aan te pakken.

Uiteraard zijn we ook geïnteresseerd in positieve verhalen. Bent u erin geslaagd een gevaarlijke situatie om te buigen? Laat het ons ook weten. Zo kunnen we samen met u de veiligheid voor fietsers verhogen.